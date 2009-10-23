Якою буде погода на вихідні
13:54, 23 жовтня 2009Країна
0
Дощі - лише у західних та північних областях України
Завтра в Україні невеликі дощі очікуються лише у західних та північних областях.
Вночі та вранці тумани, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, на узбережжі морів до 15°; вдень 12-17°, у Криму та Приазов`ї місцями 21-24°; у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.
У Київській області у суботу місцями очікується невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 12-17°. У Києві температура вночі 8-10° тепла, вдень 14-16°.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter