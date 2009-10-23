При штучному заплідненні спиртне протипоказане

Пляшка вина в тиждень скорочує на 26% шанси на успіх для пар, що намагаються завести дитину за допомогою штучного запліднення (АЧ).

Дослідження учених медичного факультету Гарвардського університету показало, що вживання шести умовних одиниць алкоголю в тиждень зменшує для жінки ймовірність вагітності на 18%, шанс успішного запліднення для її партнера - на 14%.

Негативний ефект особливо яскраво виражений у разі вживання жінкою білого вина, чоловіком - пиво.

Лікарі радять парам, що вирішили вдатися до АЧ, "про всяк випадок" зовсім утримуватися від вживання алкоголю.

У жінок, що вживали від однієї до дев`яти умовних одиниць білого вина в тиждень, ймовірність народження дитини знизилася на 24%, а ризик відторгнення імплантованого ембріона збільшився на 23%.

bbc.co.uk