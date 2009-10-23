В Україні - 2 випадки захворювання на грип A/H1N1

На сьогодні в Україні було виявлено два випадки захворювання на грип A/H1N1 і обидва було локалізовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар України Олександр БІЛОВОЛ.

За його словами, перший випадок стався зі студентом, який приїхав в Україну з Детройта (США). О.БІЛОВОЛ сказав, що захворювання було виявлено вчасно, пацієнта було госпіталізовано і після надання необхідної допомоги виписано. При цьому О.БІЛОВОЛ зауважив, що з цією людиною контактувало більше 100 осіб, усі вони були обстежені і таким чином інфекцію вдалося локалізувати.

Другий випадок стався з туристом, який приїхав в Україну з Індонезії. Його також було госпіталізовано і невдовзі виписано у задовільному стані.

О.БІЛОВОЛ зазначив, що на даний момент ситуація з новим грипом в Україні перебуває під контролем і жодних інших випадків захворювання не виявлено.

Головний санітарний лікар додав, що за весь час у світі було виявлено майже 500 тисяч випадків захворювання на грип A/H1N1.