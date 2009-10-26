Від відеоігор людина стає неуважною

Люди, які часто грають в відеоігри, мають негативні зміни в двох типах когнітивної активності мозку - проактивної і реактивної уваги, встановили неврологи Університету штату Айова /США/.

Проактивна увага - це особливий механізм для "включення" і ранньої підготовки тих навиків уваги, які необхідні для швидкого реагування на раптові візуальні стимули. Реактивний контроль використовується мозком для того, щоб вже прямо під час тих або інших дій відразу включати увагу і реакцію. Психофізіологи використовували прості візуальні завдання для перевірки двох типів уваги шляхом вимірювання мозкових хвиль і поведінкових реакцій серед постійних гравців.

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