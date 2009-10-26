Чому рибу не можна запивати вином?

Учені з`ясували, чому риба не поєднується з червоним вином. Виявилось, що неприємний рибний присмак після сумісного вживання цих продуктів з`являється через залізо, що міститься в вині. Результати роботи опубліковані в журналі Journal of Agricultural and Food Chemistry. Їх короткий виклад доступний на порталі SCIENCENOW.

Більшість сортів червоного вина змінюють смак рибних страв, сприяючи утворенню сильного рибного післясмаку. Виявилося, що інтенсивність присмаку залежить від концентрації в вині заліза. При цьому білі вина містять більше заліза, ніж вина червоних сортів.

lenta.ru