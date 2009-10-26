Гігієна - причина багатьох захворювань

Сучасні епідемії астми і ожиріння викликані тим, що людський організм не встигає пристосуватися до швидких змін навколишнього середовища

Про це мовилося в ході Всесвітнього медичного конгресу, присвяченого так званій еволюційній (або дарвіновській) медицині.

В одній з доповідей прозвучало припущення про те, що астма, алергія і різні аутоіммунні захворювання є результатом розповсюдження високих стандартів гігієни. У бідних країнах, де люди продовжують страждати від паразитів, подібні недуги зустрічаються рідше, ніж в стерильних багатих країнах.

focus.ua