Гігієна - причина багатьох захворювань
09:47, 26 жовтня 2009Країна
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Алергія, астма...
Сучасні епідемії астми і ожиріння викликані тим, що людський організм не встигає пристосуватися до швидких змін навколишнього середовища
Про це мовилося в ході Всесвітнього медичного конгресу, присвяченого так званій еволюційній (або дарвіновській) медицині.
В одній з доповідей прозвучало припущення про те, що астма, алергія і різні аутоіммунні захворювання є результатом розповсюдження високих стандартів гігієни. У бідних країнах, де люди продовжують страждати від паразитів, подібні недуги зустрічаються рідше, ніж в стерильних багатих країнах.
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