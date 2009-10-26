Коли який орган краще лікувати?

Свій ритм є не тільки у організму в цілому, але і у кожного його органу окремо.

5 годин ранку. У чоловіків це кращий час для сексу — в цей час їх організм виробляє максимальну кількість чоловічого статевого гормону тестостерону.

6 годин. В цей час досягає максимуму в крові рівень цукру, амінокислот і інших речовин, що дають енергію. Саме час прокидатися. Також в цей час активізується діяльність товстої кишки, тому саме в 6 годин повинне відбуватися спорожнення кишечника. В цей час краще проводити і штучне очищення кишечника.

7—8 годин. Час, коли повний сил шлунок. Тому саме в цей проміжок потрібно грунтовно поїсти — він легко все перетравить. В цей час без ризику можна наїдатися навіть тим, хто сидить на дієті — відкладень не буде, все піде в енергію.

9 годин. Час максимальної працездатності. Особливо загострюється короткочасна пам`ять — можна сміливо сідати за навчання.

10 годин. Час, коли мозок ідеально налаштований на мислення, ухвалення складних рішень. В цей час добре проводити ділові зустрічі.

11—12 годин. Організм працює рівномірно, без пікових підйомів працездатності окремих органів.

13—14 годин. Другий період активності шлунку. У цей проміжок потрібно пообідати.

14—15 годин. Період, коли з максимально можливою віддачею працюють м`язи. Тому якщо ви думаєте, на який час записатися в спортзал, виберіть цей.

15—17 годин. Другий пік працездатності. Крім того, саме в цей період пальці стають найбільш моторними, тому це хороший час для тонкої ручної роботи або гри на музичному інструменті.

17—18 годин. Активно працюють нирки, тому в цей час ефективно проводити процедури по їх очищенню від піску.

18—19 годин. «Царюють» печінка і підшлункова залоза. Отже, в цей період можна небагато випити — алкоголь розщепиться повністю.

20—22 години. Час шкіри. Тому якщо ви користуєтеся лікувальною косметикою, то в цей час вона подіє краще за все.

22—24 години. Обмін речовин сповільнюється. Все, що ви з`їдаєте в цей період, перетворюється на жир на талії і стегнах.

0—2 години ночі. У цей період різко знижується гострота зору. Тому в цей час потрібно бути особливо обережним, якщо ви за кермом.

2—5 годин. Органи відпочивають. Під ранок підвищується ризик для сердечників — саме в цей проміжок часу відбувається найбільша кількість інфарктів. Тому їм важливо приймати серцеві ліки тривалої дії перед сном.

segodnya.ua