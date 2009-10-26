Дозвольте дитині гніватися
10:33, 26 жовтня 2009Країна
0
Емоційна розрядка, відсіч, захист своєї території
Дитина має право проявляти гнів. Можливо, для того, щоб дати відсіч, захистити свою територію або просто одержати емоційну розрядку. Як вона використовуватиме це право в дорослому житті, цілком залежить від батьківської реакції на перші прояви.
Прагнути навчити дітей подавити і приховати свій гнів помилково. Якщо дитина не дасть вихід емоціям в той момент, коли вона цього потребує, вона знайде його пізніше, зірвавшись на оточуючих. Або на самому собі. Що ще гірше, адже від внутрішніх переживань маленька людина може захворіти.
Розумним було б пояснити дитині, що гнів звичайна емоційна реакція людини - сердитися так само природно, як і посміхатися.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter