Дозвольте дитині гніватися

Дитина має право проявляти гнів. Можливо, для того, щоб дати відсіч, захистити свою територію або просто одержати емоційну розрядку. Як вона використовуватиме це право в дорослому житті, цілком залежить від батьківської реакції на перші прояви.

Прагнути навчити дітей подавити і приховати свій гнів помилково. Якщо дитина не дасть вихід емоціям в той момент, коли вона цього потребує, вона знайде його пізніше, зірвавшись на оточуючих. Або на самому собі. Що ще гірше, адже від внутрішніх переживань маленька людина може захворіти.

Розумним було б пояснити дитині, що гнів звичайна емоційна реакція людини - сердитися так само природно, як і посміхатися.

dytyna.info