Худнемо за допомогою яблучного оцту

У яблучному оцті містяться цінні мінеральні речовини (наприклад, багато калію, необхідного для роботи нервової системи) і органічні кислоти: оцтова, яблучна, лимонна, щавлева та інші. Звідси ефект: яблучний оцет знижує апетит (у тому числі і схильність до солодкого), стимулює обмін речовин і сприяє розщеплюванню жирів і вуглеводів.

Краще використовувати яблучний оцет власного приготування. Для цього беремо яблука (можна перезрілі), гарненько вимиємо і дрібно нарізуємо, потім кладемо в емальовану каструлю і заливаємо гарячою (60-70 градусів) водою. Вода повинна бути вищою за рівень яблук на 3-4см.

Додаємо цукор (з розрахунку 50г цукру на 1кг солодких яблук і 100г на 1кг кислих) і ставимо каструлю на 2 тижні в тепле місце, але не на сонце. Обов`язково помішувати 2-3 рази на день, щоб не утворилася кірка.

Через 2 тижні рідину процідити через марлю, складену в 2-3 шари, і перелити в скляні банки (краще на 5-7см не доливати банки) для бродіння ще на 2 тижні.

Готовий оцет розлити по пляшках, закупорити прокип`яченими корками. Зберігати в темному прохолодному місці.

Приготували, як же використовувати яблучний оцет?

Рецептів використання яблучного оцту для схуднення багато:

1. З газети “Худнемо разом”:

“Худнути за допомогою яблучного оцту досить просто. Пийте перед їжею склянку води із столовою ложкою яблучного оцту і половинкою чайної ложки меду. Влітку напій можна прикрасити льодом, а взимку небагато підігріти - і смачно, і ефект кращий, ніж від традиційного чаю або кави, не кажучи вже про перецукровану газовану воду”.

2. Рецепт - для бадьорості:

Вранці, відразу після підйому, на голодний шлунок щодня випивати 1 столову ложку яблучного оцту, заздалегідь змішавши його з розчином з 1 чайної ложки меду і склянки води кімнатної температури.

3. Просто склянка теплої води з розчиненою в ній столовою ложкою яблучного оцту (без меду), прийнятий зранку на голодний шлунок, допомагає втратити вагу, додає енергії і сприяє травленню.

4. Щоб позбавитися зайвої ваги, треба вживати одну дозу яблучного оцту (2 ч.л. на склянку води) за сніданком, другу - на ніч, а третю - в будь-який слушний час.

5. Можна використовувати яблучний оцет в приготуванні найрізноманітніших соусів до картоплі, овочів, м`яса, риби.

Попередження! Розчин яблучного оцту пийте через трубочку для коктейлів, оскільки кислота роз`їдає емаль зубів. Після обов`язково прополощіть рот.

Тим, у кого гастрит або підвищена кислотність, яблучний оцет пити не можна!

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