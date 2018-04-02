Кого «любить» застуда

З тих пір, як прийшла осінь, багато хто з нас підхопив застуду. До речі, найпоширеніша причина таких застуд – риновирус. Він легко передається повітряно-краплинним шляхом. Ось тільки одні вмить підхоплюють вірус, а інші стійко йому чинять опір. Кого ж любить застуда? Про це ми поговорили з Головним імунологом Києва Олегом Назаром, заввідділенням ЛФК Українського спортивного центру Володимиром Нічипоруком і керівником центру психотерапії «Софія» психіатром Дмитром Павлюком.

СОЛОДКОЇЖОК. Майте на увазі, що всі мікроби харчуються вуглеводом глюкозою. «Ситі» мікроорганізми швидко розмножуються, посилюючи застуду і приводячи до ускладнень. Крім того, дієта, багата вуглеводами, сприяє сильному потінню. А чим більше ви на вулиці пітнітимете, тим вище буде ризик переохолодження і ймовірність захворіти.

Що робити? Як мінімум за пару годин до виходу з дому не кладіть собі в рот, а тим більше своїм дітям, цукерки, не їжте хліб, картоплю, локшину, каші, молоко, фрукти, не пийте солодкі соки. Ідеальне харчування в застудний період – білково-жирове (а не фруктово-злаково-овочеве). Заправляючись м`ясом, ми не тільки даємо імунітету з чого будувати антитіла, але і залишаємо мікроби на голодному пайку.

МЕРЗЛЯКІВ. Якщо ви мерзнете навіть в приміщенні без протягів, то ви однозначно представлятимете для мікробів інтерес. Адже мерзлякуватість, чим би вона не була викликана (вегето-судинною дистонією, захворюваннями щитовидки, склерозом судин або ще чим-небудь), говорить про спазм судин. А коли судини спазмовані, мікробам найлегше проникнути крізь їх стінку в кров, тобто пройти захисний бар`єр і дістати доступ до органів.

Що робити? Підійдуть будь-які фізичні вправи, які ви можете собі дозволити в конкретній обстановці. Головне – зробити таку кількість повторень, яка викличе у вас легке почервоніння шкіри. Це і буде критерієм того, що судини розширилися, а значить, знову стали бар`єром для інфекції. Крім того, судини можна натренувати. Для цього підійдуть як всім відомі способи гартування – контрастний душ, обтирання, обливання, так і менш популярні, але ефективні. Наприклад, гартування носа холодною водою. Для цього потрібно 2-3 рази разів на день промивати ніс прохолодною водою, по 2-3 промивання.

ТИХ, ЩО ХУДНУТЬ. Якщо методом боротьби із зайвою вагою ви вибрали дієту, що обмежує калорії, то не дивуйтеся, якщо в найближчому майбутньому вас «підкосить» зараза. Адже саме з їжі організм бере енергію на обігрів тіла. Якщо її не вистачає, то, в скільки б ви одягу не куталися, рано чи пізно замерзнете. А для мікробам тільки те й треба: у замерзлого господаря імунітет «спить».

Що робити? Худнути і не хворіти все-таки можна. Головне - їсти кожного разу незадовго до виходу на вулицю і після приходу з неї, за умови, що ви відчуваєте, що замерзли. Якщо чимось в харчуванні і жертвувати, то в першу чергу вечірнім прийомом їжі.

ТРУДОГОЛІКІВ. На цю категорію впливає багато чинників ризику, які ми звично недооцінюємо: стреси приводять до виснаження нервової системи, недоїдання - до фізичного виснаження, сидячий спосіб життя – до ослаблення серцево-судинної системи і закрепів. Крім того, ті, кому все ніколи встати із стільця, п`ють мало води, що не тільки сприяє закрепу, але і ослабляє імунітет – захисні тільця імунітету рухаються саме у воді, з якої в основному складається кров. І якщо в організмі мало води, то слизисті пересихають, антитіла туди не доходять і органи залишаються без захисту.

Також трудоголіки багато дихають пересушеним кондиціонерами повітрям і часто палять, що шкодить місцевому імунітету дихальних шляхів.

Що робити? Трудоголікам важливо налагодити режим праці і відпочинку. Максимум кожні дві години робіть перерву. Встаньте, пройдіться, розженіть кров, випийте води. Якщо ви відчуваєте, що в приміщенні сушить кондиціонер, можна придбати зволожувач повітря (портативний прилад, який працює від розетки) або просто ставити на столі воду – це хоч якось зволожуватиме повітря. Також можна користуватися зволожуючими краплями для носа.

Якщо ж вас переслідують закрепи, то важливо щодня їсти салати і овочеві супи. Хороші засоби – жменя кураги (її потрібно запити водою) або 2 нарізані кілечка лимона, з`їдені з шкіркою. Не забувайте випивати за годину до сну кефір.

ДІТЕЙ І НЕМОЛОДИХ. У перших імунітет ще не зрілий, а у других виснажений через «багаж» хронічних хвороб. Але методи боротьби в обох випадках схожі.

Що робити? Для профілактики застуд їм обов`язково потрібно приймати вітамінно-мінеральні добавки, багато відпочивати, а також робити щеплення (звичайно ж, суворо-пресуворо враховуючи протипоказання – краще всього це зробити після консультації з лікарем-імунологом). Перед виходом на вулицю буде корисно прийняти пігулку вітаміну С (аскорбінової кислоти) – він стимулює вироблення інтерферону – захисного білка імунітету.

«КРИВОНОСИХ». Люди, у яких викривлена носова перегородка, не тільки мучать інших хропінням. Вони ще і більше ризикують застудитися. Вся річ у тому, що при викривленні перегородки в носі застоюється слиз – улюблене місце «прописки» мікробів.

Що робити? Якщо ви знаєте, що у вас викривлений ніс, то загляньте на прийом до ЛОРа. Якщо діагноз підтвердиться, подумайте про планову операцію по корекції носової перегородки. Відновиться прохідність носа – зараза менше чіплятиметься.

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