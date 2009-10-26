Кава гальмує розвиток гепатиту C

Декілька чашок кави в день можуть уповільнювати розвиток патологічних змін у пацієнтів, які страждають хронічним гепатитом С і пов`язаними з ним захворюваннями печінки, мовиться в статті, опублікованій американськими ученими в журналі Hepatology.

"Регулярне вживання кави пов`язане із зниженою швидкістю розвитку захворювання", - пишуть автори статті.

Протягом майже чотирьох років вони спостерігали за 766 пацієнтами з ускладненими захворюваннями печінки, пов`язаними з гепатитом С, яким не вдавалося допомогти традиційними антивірусними препаратами. Учасники дослідження були розділені на декілька категорій, залежно від того, скільки кави вони вживають в день. Крім того, фіксувалися дані про вживання чаю.

Результати показали, що учасники дослідження, які випивали три або більше чашок кави в день, мали на 47% менший ризик погіршення стану по одному з клінічних показників. В той же час, ученим не вдалося зафіксувати вплив споживання сподіваючись на розвиток захворювань печінки, пов`язаних з гепатитом С.

vzglyad.ru