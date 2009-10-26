Як правильно вибирати подушку?

Сопіння носа за відсутності нежиті – ознака неправильного дихання. Правильний вибір дитячої подушки стане способом підтримки рівного дихання, анатомічно правильного положення і безпеки дитини.

Дітям до року звичайна подушка не потрібна. А ось анатомічна подушка для дитини – з поглибленням в центрі – дозволить не закидатися головці назад і притискатися до грудей. Вибір такої подушки для малюка дозволить скоректувати деформації кісток черепи, такі часті у дітей. Така дитяча подушка гіпоалергенна, переться і сушиться дуже швидко.

Після 12 місяців повинна бути придбана спеціальна дитяча подушка. Вибір подушки для дитини повинен грунтуватися на таких вимогах:

Ортопедичний ефект – дитяча подушка повинна підтримувати шийний відділ хребта в горизонтальному положенні незалежно від пози дитини під час сну.

Безпека в плані можливої задухи – уткнувшись носиком в безпечну дитячу подушку, дитина не задихнеться.

Гіпоалергенність - хороша дитяча подушка не спровокує розвиток алергії.

Можливість частого прання при швидкому висиханні.

Екологічна і інфекційна безпека.

По ширині дитяча подушка повинна рівнятися ширині ліжка. Наповнювач подушки для малюка повинен допускати часте прання, щоб уникнути розмноження пилового кліща. Це можуть бути подушки з овечої шерсті – їх можна часто прати і вони швидко сохнуть.

Увага! Дітям з алергією овечої шерсті краще уникати. Відмінний варіант вибору подушки для дитини - наповнювачі з синтетичних скручених волокон. Вони пружні, в них не розмножується кліщ, в таких дитячих подушках немає небезпечних пероїдів і пухоїдів, що люблять подушки, наповнені пухом і пером.

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