У Кіровоградській області народжуваність зросла на 8%

У січні-серпні 2009 року в Кіровоградській області на 8% зросла народжуваність (народилось 7266 дітей) і на 6,2% зменшилась смертність серед населення (померло12085 осіб) порівняно з відповідним періодом минулого року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

За 8 місяців 2009 року інтенсивність природного скорочення населення області зменшилась і становила 7,1 особи у розрахунку на 1000 жителів (у відповідному періоді 2008 року – 8,9 особи).

Водночас, за звітній період в області розлучились менше на 446 подружніх пар, а одружились – на 55 пар більше.

Станом на 1 вересня 2009 року в області, за оцінкою облстату, проживало 1021,9 тис. осіб.