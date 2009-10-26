В Херсонській області 2 особи отруїлися грибами

В Херсонській області за добу двоє осіб потрапили до реанімації через отруєння грибами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, 25 жовтня до реанімаційного відділення Херсонської обласної лікарні з діагнозом «отруєння грибами» була доставлена 40-річна мешканка села Великі Копані Цюрупинського району. Наразі жінка перебуває у тяжкому стані.

Того ж дня до реанімаційного відділення Голопристанської районної лікарні з тим самим діагнозом в стані середньої тяжкості доставлений 42-річний мешканець селища Нова Збур’ївка.

З початку року на Херсонщині від отруєння грибами постраждала вже 31 особа, серед яких 9 дітей. Зафіксовано два летальні випадки.