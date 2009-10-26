Уже 54% китайців оголосили бойкот щепленню від грипу H1N1

Більша половина жителів Китаю не збирається щепитися від грипу H1N1, повідомляє AFP. Ці дані були одержані в ході опитування громадської думки, проведеної виданням China Daily і інтернет-порталом sohu.com.

У соціологічному дослідженні взяли участь дві тисячі жителів Китаю. В результаті було встановлено, що 54 відсотки китайців не хочуть проходити вакцинацію від грипу H1N1. При цьому за даними попереднього опитування, проведеного два місяці тому, тих, хто не збирається щепитися було удвічі менше - 24 відсотки.

Повідомляється, що однією з основних причин, через яку жителі Китаю мають намір відмовитися від щеплень, є їх сумніви в якості і ефективності препаратів для імунізації, виготовлених за такий короткий час. Китайська компанія Sinovac Biotech першою в світі розробила вакцину від нового грипу і дістала схвалення наглядових органів на її масове виробництво.

medportal.ru