Завтра в деяких областях України пройдуть дощі

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 27 жовтня мінлива хмарність. У західних, Житомирській, Вінницькій, а вдень і у північних областях дощ, в Карпатах вночі та вранці місцями сильний дощ; на решті території без опадів. Вночі та вранці у західній частині подекуди туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі у східній частині від 1° тепла до 4° морозу, на решті території 2-7° тепла, у західних, місцями Одеській областях 5-10°, вдень в Україні 8-13° тепла; в Криму вночі 7-12°, вдень 13-18°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

У столиці також мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 9-11°.