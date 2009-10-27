Мобільник провокує розвиток 4-ох видів раку

Масштабне дослідження, профінансоване ВООЗ, показало, що надмірне використання мобільних телефонів пов`язане з виникненням чотирьох видів раку, повідомляє видання Mirror News.

В ході дослідження, яке проводилося впродовж десяти років в 13 країнах світу і обійшлося в 20 мільйонів фунтів стерлінгів, з`ясувалося, що любителі базікати по стільниковому хворіють на рак на 50 % частіше. Причому у цих пацієнтів найчастіше розвиваються три види раку мозку і один - слинних залоз.

Учені стверджують, що сучасні мобільні апарати посилають в голову людину по 217 електромагнітних імпульсів щохвилини. Таку атаку здатний витримати не кожен, тому школярам молодших класів фахівці не рекомендують користуватися стільниковими телефонами зовсім, учням середньої школи краще обмінюватися текстовими повідомленнями, ніж дзвонити, а дорослим чоловікам не слід тримати трубки в кишенях брюк, інакше не уникнути проблем з фертильністю.

compulenta.ru