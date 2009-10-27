Як схуднути за допомогою сну

Важко повірити, що уві сні можна схуднути. Але, як показали дослідження, проведені американськими ученими, є прямий зв`язок між тим, скільки людина важить, і тим, скільки вона спить. Докладні дані про ці дослідження були опубліковані в медичному журналі Psychoneuroendocrinoligy.

Два гормони - грелин (гормон "голоду") і лептин (гормон "ситості") контролюють апетит. Якщо людина недостатньо відпочиває, то в організмі зростає вміст грелину, стимулюючого апетит, і падає вміст лептину, який пригнічує дію грелину і створює відчуття ситості.

Дослідники виявили значне підвищення рівня вмісту грелину в нічний час у людей, страждаючих безсонням. Виникаючий гормональний дисбаланс приводить до зростання апетиту вже в денний час, що з часом загрожує отриманням зайвої ваги.

Крім виникнення дисбалансу між грелином і лептином, недолік сну приводить до збільшення вмісту в організмі гормону стресу - кортизолу, що підвищує бажання з`їсти чого-небудь висококалорійного і "смачненького" для поліпшення настрою.

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