Наближаються найпотужніші в 2009 році магнітні бурі

Орбітальна обсерваторія Тесис на борту російського супутника Коронас-Фотон в останні два дні спостерігає різке посилення сонячної активності, основною причиною якого стала поява на світилі відразу двох нових активних ділянок.

Вони одержали номери 1028 і 1029 в каталозі NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, USA).

Про це повідомила прес-служба Фізичного інституту імені Лєбедєва РАН (ФІАН).

"Нинішнє зростання активності вже почало позначатися на Землі. З 22 по 25 жовтня на Землі зареєстровано п`ять обурень магнітосфери, сумарною тривалістю більш як 10 годин. В найближчий день ця дія, мабуть, тільки посилюватиметься. Причина в тому, що ділянка 1029 напередодні перетнула нульовий сонячний меридіан і перейшла зі східної півкулі Сонця в західну, яка має значно більшу геоефективність", - наголошується в повідомленні.

Фахівці відзначають, що ділянка з номером 1027, що займала попередній рядочок каталогу, зникла з сонячного диска 2 жовтня. Це означає, що черговий сплеск активності Сонця стартував після досить значної перерви в три тижні.

Нагадаємо, в 2008 році Сонце вступило в новий 11-річний цикл, який загрожує землянам магнітними бурями, які спричинюють погіршення самопочуття навіть здорових людей.

rian.ru