Студентка померла від "енергетика"
10:03, 27 жовтня 2009Країна
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Перебуває у вільному продажі
Студентка одного з пензенських вузів померла від крововиливу в печінку, викликаного вживанням енергетичного напою, повідомила старший помічник керівника слідчого управління СКП РФ у Пензенській області Людмила Фоміна.
За даними експертизи, 17-річна дівчина померла від передозування «енергетика», що знаходиться у вільному продажі.
Попереднє слідство виключило насильницьку смерть. Дівчина була на дні народження у подруги і випила зайву кількість енергетика, повідомляє «Інтерфакс».
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