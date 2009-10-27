Студентка померла від "енергетика"

Студентка одного з пензенських вузів померла від крововиливу в печінку, викликаного вживанням енергетичного напою, повідомила старший помічник керівника слідчого управління СКП РФ у Пензенській області Людмила Фоміна.

За даними експертизи, 17-річна дівчина померла від передозування «енергетика», що знаходиться у вільному продажі.

Попереднє слідство виключило насильницьку смерть. Дівчина була на дні народження у подруги і випила зайву кількість енергетика, повідомляє «Інтерфакс».

vz.ru