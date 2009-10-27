У російській Читі дві жінки померли від грипу A/H1N1.

Як повідомляє радіо «Свобода», за даними прес-служби губернатора Забайкальського краю, цей діагноз був поставлений жінкам за життя.

Остаточний висновок можна буде зробити після розтину. Одна з жінок була вагітна, врятувати дитину не вдалося.

У Забайкальському краю зареєстровано 235 випадків захворювання новим вірусом грипу.