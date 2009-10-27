Як зупинити кровотечу з носа?

Кровотеча носова. Причини: травма носа, хірургічне втручання в порожнині носа, пухлини, гострі інфекційні захворювання, артеріальна гіпертензія, геморагічний діатез.

Лікування. Невелику кровотечу можна зупинити, притиснувши пальцем крило носа до носової перегородки. Рекомендується також ввести в носовий хід шматочок вати, змочений перекисом водню або вазеліном і притиснути його через крило носа до перегородки. За відсутності ефекту застосовують передню тампонаду порожнини носа: довгим марлевим тампоном, змоченим перекисом водню або вазеліновим маслом, послідовно виконують всі поглиблення носової порожнини. На потилицю кладуть міхур з льодом, що рефлекторним шляхом сприяє зменшенню кровотечі.

Далі – рекомендації, які виконуються за допомогою лікаря. Після анестезії ділянку, що кровоточить, можна припекти нітратом срібла, трихлороцетовою або хромовою кислотою. Якщо ці способи зупинки кровотечі виявилися безрезультатними, то здійснюють задню тампонаду.

Кровотечі, обумовлені захворюваннями крові або судин, нерідко поновлюються після видалення тампона. У таких випадках необхідне лікування основного захворювання. Місцево застосовують гемостатичну губку, фібринні плівки, біологічний антисептичний тампон (БАТ) і ін. Доцільне призначення препаратів, що зменшують проникність і ламкість капілярів (аскорбінова кислота, рутини). Крім того, для зупинки кровотечі парентерально вводять вікасол. При крововтраті, що супроводжується значним зниженням гематокриту і гемоглобіну, показано переливання еритроцитної маси. При вираженій артеріальній гіпертензії носова кровотеча може грати позитивну роль, у зв`язку з чим не завжди слід прагнути терміново її зупинити. В першу чергу треба швидко понизити високий артеріальний тиск, після чого носова кровотеча, як правило, зупиняється.

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