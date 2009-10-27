Новинка українського ТБ - «Здорові історії»

На 5 каналі стартувала нова медична програма «Здорові історії» з Лілією Куликівською. Автори проекту планують відрізнятися від інших медичних програм тим, що не будуть запрошувати у студії «правильних» експертів зі здоров`я. Герої історій – реальні люди, які шляхом проб, часто помилок, знайшли свого лікаря і свій шлях до одужання. Принцип «інформуй – розважаючи», відмова від дешевих сенсацій і сумнівних методів лікування та оптимістичний настрій програми мають зробити здорові історії популярною програмою. Уже в першому випуску герої розповідали де можна вирівняти горб, як жити з хронічним мієлолейкозом, а зіркова Лілія Подкопаєва ділилася власними рецептами здоров’я.

Програма виходить щосуботи о 10.15. Творча група розраховує на зворотній зв’язок і пропонує глядачам стати героєм наступних програм. Якщо про свої історії вони напишуть за адресою: format-tv@meta.ua