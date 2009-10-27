Новинка українського ТБ - «Здорові історії»

11:05, 27 жовтня 2009
Країна
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Реальні герої, що одужали 

На 5 каналі стартувала нова медична програма «Здорові історії» з Лілією Куликівською. Автори проекту  планують відрізнятися від інших медичних програм  тим,  що   не будуть запрошувати у студії  «правильних» експертів зі здоров`я. Герої  історій – реальні люди, які шляхом проб, часто помилок,  знайшли свого лікаря і свій шлях до одужання.  Принцип «інформуй – розважаючи»,  відмова від дешевих сенсацій  і сумнівних методів лікування та оптимістичний настрій програми  мають зробити  здорові історії  популярною програмою. Уже в першому випуску герої розповідали де  можна вирівняти горб, як жити з хронічним мієлолейкозом, а  зіркова Лілія Подкопаєва ділилася власними рецептами здоров’я.  

Програма виходить щосуботи  о 10.15. Творча група розраховує  на зворотній зв’язок і пропонує глядачам стати героєм наступних програм. Якщо про свої  історії вони напишуть  за адресою: format-tv@meta.ua

 

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