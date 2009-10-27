Прокуратура: у лікарнях Києва - численні порушення

Прокуратура міста Києва перевірила додержання вимог ст. 49 Конституції України, яка гарантує право громадян на безоплатну медичну допомогу, та норм Закону «Про охорону здоров’я».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, перевірки, які було проведено за вказівкою прокурора столиці Євгена БЛАЖІВСЬКОГО, викрили цілу низку порушень, в тому числі й кримінального характеру.

Зокрема, йдеться у повідомленні, прокуратура Голосіївського району порушила кримінальну справу стосовно медичного працівника районної поліклініки, яка незаконно вимагала оплату за проведення медичних процедур. Аналогічні факти незаконного вимагання грошей у пацієнтів виявлено прокуратурами Дарницького, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів, також порушено кримінальні справи.

Крім того, під час спільної перевірки з ДП «Укрметртестстандарт» встановлено, що майже у всіх медичних закладах Києва систематично, в порушення вимог законодавства, застосовується не атестоване випробувальне обладнання, перевірка засобів вимірювальної техніки не проводиться, контроль потужності медичних ультрафіолетових випромінювачів не здійснюється.

Наприклад, зазначається в повідомленні, у центральній поліклініці Оболонського району застосовуються засоби вимірювальної техніки без державної метрологічної атестації, а саме комп’ютерний електроенцефалографічний комплекс, електрокардіограф, апарати для моніторингу артеріального тиску та ЕКГ тощо. Прокуратурою району внесено припис про негайне усунення допущених поліклінікою порушень Закону «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Аналогічні порушення допускаються у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, Центральній районній поліклініці Голосіївського району, поліклініці №2 Дарницького району, Дитячій поліклініці №2 та поліклініці №1 Деснянського району та інших медичних закладах міста. На них прокуратурою також внесено відповідні документи реагування.

Також прес-служба столичної прокуратури повідомила, що у закладах Київського міського дитячого санаторно-курортного медичного об’єднання використовувався лікувально-оздоровчий комплекс «Соляна печера» (галокамера), який не пройшов державну реєстрацію і не внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення, що суперечить ч.4 ст.19 Закону України «Про охорону здоров’я». Тож, на виконання припису прокуратури, внесеного до Головного управління охорони здоров’я КМДА, зазначені галокамери у дитячих санаторіях більше не використовуються.

Всього органами прокуратури міста Києва за наслідками проведених перевірок порушено 5 кримінальних справ стосовно медперсоналу, внесено низку документів реагування, які на даний момент перебувають на стадії розгляду.