На Волині через отруєння грибами госпіталізовано подружжя
11:39, 27 жовтня 2009Країна
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Перебувают у реанімації
На Волині подружжя отруїлося грибами. Інцидент стався напередодні в Ратнівському районі.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Волинській області, подружжя – 39-річного чоловіка та його 30-річну дружину з діагнозом отруєння грибами госпіталізували до реанімаційного відділення Ратнівської центральної лікарні. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості.
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