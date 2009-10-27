На Волині через отруєння грибами госпіталізовано подружжя

На Волині подружжя отруїлося грибами. Інцидент стався напередодні в Ратнівському районі.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Волинській області, подружжя – 39-річного чоловіка та його 30-річну дружину з діагнозом отруєння грибами госпіталізували до реанімаційного відділення Ратнівської центральної лікарні. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості.