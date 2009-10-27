Чим корисна гінкго білоба?

Антіоксидантний екстракт листя дерева гінгко білоба захищає клітини від радіаційних пошкоджень і може допомогти зменшити побічні ефекти для здоров`я у пацієнтів з раком, що проходять курс радіотерапії.

Гінгко білоба – це унікальний вид дерев, листя яких містить сильні антиоксидантні сполуки, включаючи глікозиди і терпеноїди, що одержали назву гінгколиди і білобалиди. Як з`ясували учені з Корейського інституту радіологічних і медичних наук в м. Тегу /Південна Корея/, ця сполука запобігає клітинному пошкодженню вільними радикалами і іншими видами реактивного кисню. Такі речовини створюються в результаті нормальних процесів метаболізму в організмі і досягають завищених кількостей при деяких захворюваннях або після дії екологічного забруднення чи випромінювання. Вільні радикали ушкоджують білки, ДНК і інші біомолекули і приводять до загибелі здорових клітин. Завдяки фармакологічній активності антиоксиданти в природній витяжці гінкго білоба протистоять роботі шкідливих чинників в організмі, тим самим забезпечуючи клітинний захист.

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