Вагітним не можна захоплюватися жирною їжею

Медики виявили взаємозв`язок між материнським харчуванням під час вагітності і важкими формами захворювань печінки в майбутньому у дитини. Гепатологи Університету Саутгемптона і Королівського коледжу Лондона /Великобританія/ встановили, що вагітні жінки, які споживають продукти з високим вмістом жирів, піддають свою дитину ризику розвитку важких форм хвороб печінки в старшому віці. В черговий раз лікарі довели, що харчування з високою кількістю насичених жирів має негативний вплив на здоров`я як матері, так і немовляти. Безалкогольна жирна хвороба печінки /т.н. «жирна печінка»/ зачіпає біля третини дорослого населення, захворювання тісно пов`язане з ожирінням і може спровокувати цироз.

ami-tass.ru