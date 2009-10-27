Вагітним не можна захоплюватися жирною їжею
15:04, 27 жовтня 2009Країна
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Розвиваються хвороби печінки у дитини
Медики виявили взаємозв`язок між материнським харчуванням під час вагітності і важкими формами захворювань печінки в майбутньому у дитини. Гепатологи Університету Саутгемптона і Королівського коледжу Лондона /Великобританія/ встановили, що вагітні жінки, які споживають продукти з високим вмістом жирів, піддають свою дитину ризику розвитку важких форм хвороб печінки в старшому віці. В черговий раз лікарі довели, що харчування з високою кількістю насичених жирів має негативний вплив на здоров`я як матері, так і немовляти. Безалкогольна жирна хвороба печінки /т.н. «жирна печінка»/ зачіпає біля третини дорослого населення, захворювання тісно пов`язане з ожирінням і може спровокувати цироз.
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