Риба шкодить організму

Вживання в їжу більш як двох рибних страв у тиждень приводить до розвитку цукрового діабету. Такого висновку дійшли учені Гарвардської школи громадського здоров`я. Фахівці спостерігали протягом 18 років за 152 тисячами жінок і 42 тисячами чоловіків, повідомляє YoRead.ru.

Було встановлено, що споживання великої кількості жирних кислот omega-3, які містяться в рибі, збільшує ризик захворювання на цукровий діабет. Як показала статистика, серед спостережуваних, таких, що вживали рибу 2-4 рази в тиждень, захворювання діабетом виникало в 1,17 разу частіше, ніж у контрольної групи. А серед тих, що вживали рибу більш як 5 разів в тиждень, ризик захворювання діабетом був вищий у 1,22 разу.

newizv.ru