Щоб п'яточки були шовковистими

Яка жінка не мріє про гладенькі шовковисті п`ятки з ніжно-рожевою, як у новонародженого немовляти, шкірою?

Обов`язковою і, мабуть, найефективнішою процедурою для того, щоб шкіра на п`ятах була ніжною і гладенькою, прийнято вважати ножні ванни: мильно-содові, з морської і куховарської солі, трав`яні, які необхідно робити не рідше за три рази на місяць. Ми детально не зупинятимемося на тому, які саме ванни потрібно робити для ніг. Виберіть будь-яку вподобану вами ванну і занурюйте в неї ноги на 30-40 хвилин.

Але використовуючи тільки цю процедуру, ви не доб`єтеся бажаного результату. Окрім ванн, необхідне регулярне очищення шкіри п`ят. Після того, як ноги гарненько распарятся у ванні, шкіра порожевіє, обережно очистіть ороговілий верхній шар шкіри на п`ятах за допомогою дрібнозернистої пемзи або спеціальної щіточки педикюру з жорсткою щетиною.

Раз в тиждень можна почистити п`яти спеціальним скрабом для ніг.

Якщо ви виявили, що шкіра на п`ятах втратила еластичність і стала крихкою, втрачає верхні шари і оголяє нові, зробіть примочки з кореня алтея. Для приготування відвару в емальованому посуді залийте дві столові ложки подрібненого кореня алтея 0,5 л води кімнатної температури, щільно накрийте кришкою і, часто помішуючи, нагрівайте на водяній лазні протягом 30 хвилин. Потім охолодіть до кімнатної температури, змочуйте в цьому відварі марлеві серветки і прикладайте на 30 хвилин до п`ят. Не полінуйтеся робити цю процедуру двічі в день - вранці і увечері.

Шкіру на п`ятах можна зробити ніжною і гладенькою, якщо щодня після теплої ванни втирати в шкіру п`ят м`якоть оливок або небагато теплої оливкової олії.

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