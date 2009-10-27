Кістки відновлюватимуть за принципом ящірки

Природа подарувала ящірці унікальну можливість відновлювати пошкоджені тканини хвоста, який може вирости знову. Завдяки новому відкриттю Університету Тель-Авіва /Ізраїль/ люди теж можуть одержати спосіб заміни втрачених або відсутніх кісток за допомогою технології регенерації тканин з розчинних волокон. Інновація також може послужити як базова технологія для відновлення тканин м`язів, артерій, периферійних нервів і шкіри.

За допомогою біологічно активних гнучких матеріалів тканини з`єднуються, а стимулюючі ріст ліки поступають туди, де необхідні нові кістки. Матеріал може приймати потрібну форму, а після певного періоду часу волокна програмуються на розчинення і не залишають слідів. Технологія також має потенціал для застосування в косметичній хірургії - наприклад, для заміни силіконових імплантантів, щоб змінити скули, підборіддя або форму і розмір губ.

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