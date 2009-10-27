У Москві зафіксований перший випадок смерті від грипу А/Н1N1.

Про це УНІАН повідомила в департаменті охорона здоров`я Москви.

«27 жовтня о 9.45 (мск), незважаючи на реанімаційні заходи, що проводяться, в Інфекційній клінічній лікарні №1 була констатована смерть хворого Б. Перебіг основного захворювання було ускладнене складною супутньою патологією", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що від грипу померла 53-річна жителька Москви.

Крім того, Міністерство охорони здоров`я і соціального розвитку РФ повідомляє, що, за даними Мінохорониздоров`я Забайкальського краю, в регіоні зареєстровано 3 фатальні випадки від грипу А/Н1N1. Раніше повідомлялася про два фатальні випадки.

Міністерство охорони здоров’я і соціального розвитку Росії нагадує, що захворювання на грип А/H1N1 у 90% хворих протікають у легкій формі і не відрізняються від перебігу інших гострих респіраторно-вірусних захворювань. Проте в 3-5% випадків хвороба протікає дуже важко з проявом пневмонії і дихальної недостатності. 1,5% вимагають інтенсивної терапії зі штучною вентиляцією легенів.

Для профілактики тяжкого перебігу грипу необхідно звертатися до лікаря і застосовувати противірусні препарати з першої години розвитку захворювання.

У Росії на 27 жовтня все зареєстровано 1,349 тисячі лабораторно підтверджених випадків грипу, викликаного вірусом А/Н1N1. На даний момент хворіють 393 людини, одужали 956 чоловік.