На Тернопільщині від невідомого вірусу загинули 7 осіб

У Тернопільській області від невідомого вірусу загинули 7 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник обласного управління охорони здоров’я Богдан ОНИСЬКІВ.

Він уточнив, що медики фатальні наслідки пов’язують з ускладненнями, які цьогоріч спричинив грип.

Разом з тим, Б.ОНИСЬКІВ зазначив, що сказати точно, від якого саме вірусу загинули люди, можна буде через 1,5-2 тижні, коли надійдуть результати лабораторних досліджень.

За даними начальника обласного управління охорони здоров’я, всі померлі були молодими людьми і не мали проблем зі здоров’ям.

Як сказав Б.ОНИСЬКІВ, рівень захворюваності на ГРВІ за минулий тиждень зріс на Тернопільщині більш як удвічі. Якщо з 12 по 18 жовтня було зафіксовано 3,938 тис. випадків захворювання на ГРВІ, то з 19 про 25 жовтня зареєстровано 10,119 тис. випадків. Найскладніша ситуація у Тернополі – станом на 26 жовтня показник захворюваності склав 268,5 випадків на 10 тис. населення за останні 7 днів.

Б.ОНИСЬКІВ додав, що перебіг захворювання важче проходить у дорослих, ніж у дітей. “Специфіка дорослих – це ранній розвиток тотальних пневмоній, розвиток дихальної недостатності. Особливо вразливі вагітні жінки”, – застеріг Б.ОНИСЬКІВ.

За його словами, в області уже розроблено заходи з мінімізації наслідків росту захворюваності. Розглядається питання виділення додаткових коштів для придбання комплектів ранньої діагностики вірусів.

У Тернополі продовжено карантин у зв’язку із високим рівнем захворюваності на грип та ГРВІ. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, відповідне рішення було прийнято сьогодні на черговому засіданні міської надзвичайної протиепідемічної комісії під головуванням заступника міського голови з соціальних питань Романа ЛЕГКОГО.

Під час засідання головний державний санітарний лікар Тернополя Володимир ПАНИЧЕВ повідомив, що станом на 27 жовтня рівень захворюваності на ГРВІ та грипоподібні захворювання у місті становить 255,5 на 10 тисяч населення. За його даними, спостерігається певна стабілізація, адже минулого тижня було зафіксовано ріст захворювань від 172,2 до 268,5 хворих на 10 тисяч населення.

В.ПАНІЧЕВ також констатував зменшення частки дітей у структурі хворих з 50% до 35%.

Разом з тим, начальник міського управління охорони здоров’я Василь БЛІХАР повідомив, що у Тернополі трапилось два летальних випадки, пов’язаних з ускладненням гострих вірусних інфекцій пневмонією.

Основними факторами поширення ГРВІ В.ПАНІЧЕВ назвав кліматичні умови, колективний імунітет, міграцію та низький стан імунопрофілактики, оскільки більшість жителів міста не роблять щеплення від грипу.

Головний державний санітарний лікар також наголосив, що жодного зв’язку між епідемією грипу та проблемами, які виникли у зв’язку із неможливістю вивезення сміття з Тернополя, немає. “ГРВІ та грипоподібні інфекції передаються повітряно-крапельним шляхом. І якщо у літній період, коли не вивозили сміття, у Тернополі не було спалаху кишкових інфекцій і нам вдалося забезпечити епідеміологічне благополуччя міста, то сьогодні пов’язувати грип із сміттєвою проблемою, коли сміття уже вивозиться, є щонайменше некоректно”, – сказав він.

Зараз, за його словами, у місті проводяться заходи, спрямовані на попередження поширення епідемії, зокрема, продовжується карантин у навчальних закладах, запроваджено відповідний режим роботи водіїв громадського транспорту, працівників громадських закладів (носіння пов’язок, понадпланова дезінфікація салонів, приміщень), посилено роботу працівників житлово-комунального господарства щодо понаднормового вологого прибирання сходових кліток, вивезення сміття, миття контейнерних майданчиків тощо, обмежено проведення масових культурних, спортивних та інших загальноміських заходів.

В.БЛІХАР додав, що у зв’язку з епідемією з міського бюджету буде додатково виділено 100 тис. грн. для забезпечення лікувальних установ Тернополя необхідними медичними препаратами і дезінфікуючими засобами.