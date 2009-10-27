На Прикарпатті на ГРВІ та грип захворіло понад 5 тис. осіб

На Прикарпатті захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та грип зростає. Про це повідомили УНІАН в Івано-Франківській обласній санепідемстанції. За їхньою інформацією, ситуація в області щодо ГРВІ та грипу ускладнюється. Так за останні 4 дні за медичною допомогою звернулося понад 5,5 тисячі жителів. Серед захворілих близько 50% - це діти до 14 років.

Найвища захворюваність реєструється в Івано-Франківську, Калуському і Долинському районах. Через високу захворюваність учнів, на карантин закриті одна школа в Городенківському і одна в Косівському районах. Не виключають можливості продовження осінніх канікул. В усіх лікувальних закладах області введені карантинні заходи.

За словами медиків, ситуація ускладнюється тим, що це нові штами грипу і наша імунна система до них не готова. Захворювання супроводжується високою температурою, вираженою інтоксикацією організму і може викликати серйозні ускладнення. Тому медики наполегливо радять при появі перших ознак захворювання залишатися вдома і звертатися до лікарів.