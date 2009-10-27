«Свинячий грип» дійшов до українських дипломатів
17:57, 27 жовтня 2009Країна
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Захворіли у США
У кількох співробітників посольства у США підозрюють свинячий грип.
Про це "Українській правді" повідомили джерела в посольстві.
"Підтверджено кілька випадків захворювання", - розповів співрозмовник.
У свою чергу речник МЗС Валерій Джигун повідомив, що видатки на лікування осіб, у яких запідозрене захворювання свинячим грипом, повним обсягом профінансовано посольством.
"Міністр закордонних справ дав доручення щодо опрацювання питання фінансування видатків на медичне страхування співробітників закордонних дипломатичних установ", - додав він.
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