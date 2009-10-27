На Тернопільщині лабораторно не підтверджено летальних випадків від грипу та ГРВІ - СЕС

Тернопільська обласна санітарно-епідеміологічна станція наголошує, що станом на 16.00 сьогоднішнього дня в області лабораторно не підтверджено летальних випадків від грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, з відповідною заявою обласна СЕС виступила для уточнення даних щодо епідемічної ситуації в регіоні, які були озвучені сьогодні на прес-конференції начальника обласного управління охорони здоров’я Богдана ОНИСЬКІВА та заступника головного санітарного лікаря області Нінель ЦЯПИ.

В обласній СЕС додали, що для надання консультативної та практичної допомоги з 28 жовтня в області будуть працювати фахівці Науково-дослідного інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського.