"Жайворонки" ризикують одержати інфаркт

Японські учені стверджують, що люди, які вважають за краще лягати спати раніше, а прокидаються з першими променями сонця, значно більш схильні до ризику захворювань серця і судин, ніж ті, хто любить подовше поніжитися в ліжку.

Декілька клінік і університетів японського міста Кіото, об`єднавшись, провели дослідження, в ході яких виявився взаємозв`язок між станом серця і судин людини і часом її пробудження, повідомляє For-health.

Виявилося, що людина, що встає з першими сонячними променями для того, щоб зробити уранішню гімнастику або раніше прийти на роботу, швидше за все, як обережно виразилися японські медики, не приносить користі своєму здоров`ю. Навпаки - така людина значно збільшує ризик захворювання судин і серця, вважають японські фахівці.

У цьому дослідженні брало участь більш як 3000 тис. осіб. Їх вік складав від 23 до 90 років. Серцево-судинна система у пацієнтів, що рано встають, опинилася значно вразливішою перед такими небезпечними захворюваннями, як інфаркт і гіпертонія.

newsland.ru