У чому секрет ідеального шлюбу

Британські учені з`ясували, що найдовше можуть протриматися ті сім`ї, в яких дружина перевершує чоловіка за розумовими здібностями, а за віком молодша за нього на п`ять років.

Про це свідчать результати дослідження групи учених з британського університету міста Бат, опубліковані в журналі European Journal of Operational Research.

Крім того, дослідники з`ясували, що союзи, де тільки один з подружжя був розведений, набагато стабільніші, ніж ті, в яких обидва пройшли через розлучення.

Учені дійшли висновку, що скоротити кількість розлучень можна в тому випадку, якщо чоловіки і жінки підбиратимуть собі пару не тільки на основі любові, фізичної привабливості і схожих поглядів, але також після оцінки віку, освіти і соціального походження.

korrespondent.net