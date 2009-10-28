Дерматологи закликають надати держстатус програмі «Псоріаз»

Українська Асоціація псоріазу закликає уряд і Міністерство охорони здоров`я України надати державний статус програмі з розширення доступу до лікування псоріазу.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили президент Української асоціації псоріазу Олександр ЛІТУС, заслужений лікар України Володимир РАДІОНОВ (м. Луганськ), директор Інституту псоріазу і хронічних дерматозів Богдан ЛИТВИНЕНКО і завідувач кафедрою шкірних і венеричних захворювань Юрій АНДРАШКО (м. Ужгород).

«Необхідно перевести цю програму на державний рівень. Ми на сьогодні не ведемо статистику захворюваності псоріазом у державі. У нас немає не лише реєстру щодо псоріазу, а й в цілому щодо хронічних дерматозів. Це не провина лікарів на місцях, це провина Міністерства охорони здоров`я і тих адміністративних органів, які мають опікуватися цією проблемою», - сказав В.РАДІОНОВ.

У свою чергу О.ЛІТУС повідомив, що Українська асоціація псоріазу на громадських засадах розробила програму з розширення доступу до лікування псоріазу і інформування про методику лікування цього захворювання. «На сьогодні, згідно з офіційними даними, в Україні 100 тисяч осіб страждають на псоріаз, реальна кількість хворих може сягати 1,5 мільйона громадян», - відзначив він.

«Псоріаз – це трагедія життя. Це захворювання обтяжує фізичний і психологічний стан людей навіть більше, ніж при онкологічному захворюванні, цукровому діабеті, інфаркті міокарду. Це захворювання стало «омолоджуватися, люди захворюють з 14-15 років і потім це захворювання позначається на якості життя – вони мають проблеми з працевлаштуванням і адекватною соціальною самореалізацією», - додав Ю.АНДРАШКО.

Б.ЛИТВИНЕНКО наголосив, що в Україні існують доступні методики лікування, які дозволяють контролювати захворювання і полегшити життя людей, що страждають на псоріаз. «Псоріаз – це, на жаль, довічний стан, і кожний хворий за допомогою лікарів і сучасних методик лікування може його контролювати. Водночас створення реєстру хворих дозволить відстежувати реальний стан захворюваності на псоріаз в Україні і з`ясувати найбільш поширені форми цього захворювання. Зараз ми не знаємо точно, скільки людей страждає на легку, середню і важку форми захворювання», - сказав він.

Довідка УНІАН. Міжнародний день псоріазу відзначається щороку 29 жовтня. Цього дня в різних станах проходять соціальні заходи, щоб привернути увагу громадськості до проблеми псоріазу, а також добродійні акції.