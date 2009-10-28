Чому горіхи і зернові викликають рак?

Токсин, що утворюється в цвілі горіхів і зернових, може викликати рак печінки. Приблизно 4,5 млрд. жителів країн, що розвиваються, постійно піддаються величезній дії цього токсину під назвою афлатоксин - його рівні в цих країнах в сотні разів перевищують безпечні концентрації. У Китаї, В`єтнамі і Південній Африці комбінація афлатоксина і вірусу гепатиту В збільшує ризик розвитку раку печінки в 60 разів. Викликаний токсином рак винний у 10% всіх смертей в цих країнах.

За словами учених Каліфорнійського університету і Університету Джона Хопкінса /США/, афлатоксин забруднює горіхи і зернові до збору урожаю або під час зберігання.

ami-tass.ru