У МОЗ створено комісію з вивчення ситуації на Тернопільщині

Наказом міністра охорони здоров`я України Василя КНЯЗЕВИЧА створено комісію для вивчення ситуації, що склалася в Тернопільській області через захворюваність на грип.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, відбулася розмова міністра охорони здоров`я України з головою Тернопільської держадміністрації та Начальником управління охорони здоровя Тернопільської ОДА щодо захворюваності населення на респіраторні вірусні інфекції в Тернопільській області.

За наказом міністра з метою з`ясування причин, що призвели до підвищення захворюваності на грип та ГРВІ в Тернопільській області, а також надання практичної допомоги у розробленні заходів з профілактики інфекційних захворювань створена комісія (з виїздом на місце) із залученням науковців Академії медичних наук України, фахівців Міністерства охорони здоров`я України.

Згідно з наказом, звіт про проведену роботу доручено подати до Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України до 1 листопада 2009 року. Контроль за виконанням наказу покладено на головного державного санітарного лікаря України, першого заступника міністра охорони здоров`я України Олександра БІЛОВОЛА.

Також дано доручення головному державному санітарному лікарю України двічі на день особисто інформувати міністра про ситуацію, що склалася та хід розслідування.