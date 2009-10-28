Летальні випадки на Тернопільщині викликані, ймовірно, ГРВІ
Припускає головний санлікар держави
Головний державний санітарний лікар України Олександр БІЛОВОЛ припускає, що летальні випадки на Тернопільщині викликані респіраторною вірусною інфекцією.
Як повідомляє прес-служба МОЗ України, про це йшлося в сьогоднішній доповіді головного державного санітарного лікаря України Олександра БІЛОВОЛА Міністру охорони здоров`я України Василю КНЯЗЕВИЧУ щодо ситуації із захворюваністю на грип і ГРВІ у Тернопільській області.
За словами О.БІЛОВОЛА, діагностика хвороби і її цілеспрямоване лікування ускладнені через запізнілі звернення громадян за медичною допомогою. Як наслідок цього, є летальні випадки, ймовірно викликані респіраторною вірусною інфекцією. До лікувально-профілактичних закладів звертаються хворі, в тому числі з важкими формами пневмонії.
Водночас, згідно з інформацією головного санлікаря, хворі, які померли, не перебували в країнах, де є осередки грипу А-H1N1, і проживали на різних територіях області.
Головний санлікар також зазначив, що на грип і ГРВІ вражено в основному населення міста Тернополя і південних районів області, зокрема Чортківського, Теребовлянського, Гусятинського, Борщівського.
О.БІЛОВОЛ відзначив поступове зниження кількості щоденних захворювань людей у зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів.
О.БІЛОВОЛ повідомив, що робота вірусологічної лабораторії, епідеміологів організована і спрямована на забезпечення отримування матеріалу від хворих із подальшим опрацюванням: з 1 по 26 жовтня виключно методом виявлення імунофлюористуючих антитіл проведено дослідженя мазків з носа, зіву у людей з метою виділення антигенів вірусів грипу та ГРВІ. Всього обстежено 175 осіб, від яких проведено 1015 досліджень, з них з позитивним результатом – 71, а саме: грип типу А виявлено у 9 осіб, парагрип – у 50, рино-синтинціальний вірус – у 11, аденовірус – в одного. Разом з тим, результати за методом флюористиюючих антитіл від двох померлих осіб виявилися від’ємні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні наказом міністра охорони здоров`я України Василя КНЯЗЕВИЧА створено комісію для вивчення ситуації, що склалася в Тернопільській області через захворюваність на грип.
Згідно з наказом, звіт про проведену роботу доручено подати до Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України до 1 листопада 2009 року. Контроль за виконанням наказу покладено на головного державного санітарного лікаря України, першого заступника міністра охорони здоров`я України Олександра БІЛОВОЛА.
Також дано доручення головному державному санітарному лікарю України двічі на день особисто інформувати міністра про ситуацію, що склалася та хід розслідування.
У Тернопільській області з резервного фонду обласного бюджету виділено 50 тис. грн. для закупівлі діагностичних засобів.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова ОДА Юрій ЧИЖМАРЬ.
Кошти буде використано обласною санітарно-епідеміологічною станцією для закупівлі необхідних діагностичних препаратів та налагодження своєчасної та ефективної діагностики грипу та ГРВІ.
Розпорядження прийнято відповідно до рекомендацій обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку із підвищенням рівня захворюваності на ГРВІ і грип.