Чим небезпечні оральні контрацептиви?

Жінки можуть зіткнутися з інсультом в будь-якому віці, якщо вони приймають оральні контрацептиви, стверджують медики Університету Лойола /США/. Фармацевти встановили, що прийом протизаплідних пігулок майже вдвічі підвищує ризик інсульту. В той же час в світі налічується близько 100 млн жінок, які приймають препарати від небажаної вагітності.

Сучасні оральні контрацептиви містять значно нижчі концентрації гормонального естрогену, ніж старі препарати. Проте протягом останніх десятиліть саме протизаплідні пігулки підозрюються лікарями як головний чинник, що збільшує показники інсульту серед жінок молодого віку. Імовірно оральні контрацептиви приводять до згустків крові в артеріях і підвищують артеріальний тиск.

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