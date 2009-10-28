Зайві кілограми з'являються, якщо їжа не приносить задоволення

Американські учені дійшли висновку: якщо мозок не одержує від їжі задоволення, люди починають об`їдатися і тим самим набирати зайві кілограми.

Одним з головних винуватців ожиріння, на думку багатьох учених, є допамін – структура мозкової тканини, яка відповідає за відчуття задоволення.

Дослідження, проведені американськими фахівцями, показали, що у волонтерів, страждаючих ожирінням, рівень рецепторів допаміну в мозку набагато менший, ніж у їх худих колег.

У експерименті взяли участь 33 підлітки у віковій категорії від 14 до 18 років і 43 студентки у віці від 18 до 22 років. Дівчата і жінки, що брали участь в дослідженнях знаходилися у ваговому діапазоні: від дуже струнких до страждаючих ожирінням.

Сканування ділянок головного мозку показало, що «центр задоволень», багатий допаміном, – активізувався, коли учасниці експерименту вживали молочний коктейль, і залишався в стані спокою при вживанні води.

likar.info