Телецентр допоможе швидко діагностувати хворобу серця

У Києві лікарі “швидкої допомоги” за допомогою введеного в дію телеметричного центру можуть більш оперативно діагностувати хворобу серця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, 27 жовтня перший заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА взяла участь в урочистому відкритті консультативного телеметричного центру на підстанції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф №12 по вул. Колективізації, 3.

За її поясненням, за допомогою цього центру бригади швидкої медичної допомоги передаватимуть дані електрокардіограм хворих в автоматичному режимі з подальшим розшифруванням їх кардіологами на місці. “Такий підхід дозволить обрати найбільш раціональний шлях лікування хворого під час госпіталізації», – запевнила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

За інформацією головного лікаря Київської міської станції швидкої медичної допомоги і медицини катастроф Анатолія ВЕРШИГОРИ, в Києві працюють 122 карети швидкої допомоги, на 14 з яких уже встановлені апарати електрокардіографів з модемами для передачі даних у телеметричний центр. За його словами, в Україні подібне обладнання вже є у Полтаві.

За інформацією І.КІЛЧИЦЬКОЇ, кожен такий апарат коштує 11 тис. грн. Столична влада вважає за необхідне продовжити забезпечення таким обладнанням автомобілів швидкої медичної допомоги і до кінця поточного року планує купити ще 60 одиниць обладнання.

І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що кошти на закупівлю електрокардіографів з модемами, які уже працюють у машинах “швидкої”, виділені з міського бюджету, а відповідне програмне забезпечення безкоштовно надається постачальником обладнання.