Чому хворіти краще удома, а не в офісі

Грип і ГРВІ займають перше місце по частоті і кількості випадків в світі, і складає 95% всіх інфекційних захворювань. Щорічно в світі захворює до 500 млн. осіб, 2 мільйони з яких вмирають. Але вся ця статистика не особливо хвилює численних трудоголіків, які в будь-якому стані рвуться на роботу.

Цікаво, з чим же пов`язано таке трудове завзяття і наскільки воно безпечне? В основному ми переносимо хвороби на ногах, щоб уникнути трьох основних "неприємностей":

Чому ми робимо це?

Зменшення доходів. Адже під час хвороби співробітник несе втрати в зарплаті - існують обмеження в сумі виплат по лікарняному листу. До того ж не всі працедавці оплачують їх в повному об`ємі - особливо це стосується тих організацій, де основна частина зарплати видається "в конвертах". Та і враховуючи сьогоднішню кризову обстановку, коли всі тримаються за свою роботу мертвою хваткою, розуміючи, що знайти іншу буде дуже складно, прогулювати роботу мало хто наважується.

Що ж робити? Чи можна знайти золоту середину: і працедавцеві догодити, і себе не образити? При появі перших ознак застудного захворювання - ломота в тілі, нежить, біль в горлі і ін. - можна спробувати прийняти комплекс заходів, що "вбиває" хворобу.

Як слід прогрітися: наприклад, зробити ножні і ручні ванни з порошком гірчиці протягом 10 хвилин. Багато пити - до 10 склянок теплих напоїв в день. Не нехтуйте народними засобами лікування застуди. Вони перевірені часом і дуже ефективні:

Добре допомагають інгаляції, з протизапальними травами - ромашкою, липою. Ще один чудовий спосіб - подихати відваром картоплі. Кілька разів в день з`їдайте по шматочку лимона, змащеного медом.

Всі ці заходи в комплексі можуть дати відмінний результат вже на другу добу. Але можуть і зовсім не допомогти. Якщо ефект від даних процедур - мінімальний, симптоми застуди посилюються, а температура - підвищується, зверніться до лікаря.

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