В Івано-Франківську захворюваність школярів на ГРВІ зросла утричі

В Івано-Франківську рівень захворюваність дітей на ГРВІ порівняно з першим тижнем жовтня зріс утричі серед школярів та у 8,5 разів - серед студентів.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому.

За інформацією заступника головного лікаря Івано-Франківської центральної клінічної лікарні Олександра МУДРОГО, з 15 жовтня у місті спостерігається різке підвищення захворюваності на ГРВІ. За останній тиждень - з 15 по 22 жовтня - загалом було зареєстровано 3207 випадків проти 1024 випадків за минулий тиждень. Переважають серед захворілих діти віком до 14 років – 60%.