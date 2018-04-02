Курка, що несе... смерть!

Немає чого голосно кричати: «Отрути мені, отрути!» — можна просто сходити в магазин і купити курочку гриль. Ще років п`ять тому кури гриль вважалися делікатесом. Сьогодні їх любителів по праву можна назвати камікадзе. Шанувальники білого м`ясця грають в гру, більш ризиковану, ніж... «російська рулетка». Якщо в барабан револьвера любитель гострих відчуттів заряджає один патрон з шести, то серед курей гриль, що продаються, кожна друга — смертоносна. І скільки б не мовилося про те, що ці ласощі небезпечні для життя, знаходяться люди, охочі ризикнути. Невиправданий ризик

Днями по всіх ЗМІ пройшла скандальна новина – 12 осіб, купивши в одному з крупних столичних мережевих супермаркетів курку гриль, захворіли на сальмонельоз. «Всі постраждалі чоловіки – будівельники, що працюють в столиці, – розповідає лейтенант служби цивільного захисту головного управління МНС у Вінницькій області Ірина Курінна. – 10 робітників – жителі Шаргородського району Вінницької області, які їздять на заробітки до Києва. Двоє інших – з інших областей. Так от, вони розповіли, що перш ніж їм стало погано, пообідали куркою з супермаркету. Причому їли вони там же, де і працювали, – в будівельному вагончику».

Завідувач інфекційним відділенням Шаргородської районної лікарні Михайло Рудик запевняє, що на сьогодні стан хворих вже не викликає побоювань. Хоча в лікарню вони поступили у важкому стані: з високою температурою, блювотою, рідким стільцем і головним болем. «Ми вже точно визначили, що це сальмонельоз, але який тип, поки точно не скажемо, – запевняє медик. – Ці ознаки у хворих з`явилися через 6—8 годин після поїдання курятини. Хоча отруєння може виявитися і швидше, в цьому випадку все залежить від організму хворого. Якщо вчасно не звернутися до лікаря, можливі ускладнення: пневмонія, холецистит, а то і зовсім летальний результат».

Приблизно в той же час, коли отруїлися наїжджі будівельники, наш колега Олександр став свідком абсолютно дикої сцени. Правда, її героям повезло. Так от, скуповуючись в одному з крупних київських супермаркетів, він побачив, як чоловік в спецівці (по вигляду – знову-таки будівельник) купував у відділі кулінарії курочку гриль, швидше за все, на обід собі і товаришам. Курочка була запакована в блискучу непрозору фольгу. Через десять хвилин цей же чоловік з криками увірвався до супермаркету і продемонстрував продавцеві розпакований «делікатес», в якому кишіли... черви! «Це не наша!» – спробував викрутитися продавець. – «Ні, ваша! Ось чек!» На шум збіглися інші продавці, менеджери, і скандал вдалося погасити, замінивши пташку, що протухнула, іншим делікатесом.

«Життя після смерті» Та і взагалі куряче «життя після смерті» цікаве і різноманітне.

Отже, відразу після фабрики курочку привозять до супермаркету, де її приводять в товарний вигляд: роблять епіляцію, видаляючи залишки пір`яного покриву, обробляють і фасують. І після цього вона відправляється на охолоджений прилавок. Тут, за правилами, курка не повинна затримуватися довше двох тижнів. Після закінчення цього терміну продукція приходить в непридатність, і її повинні утилізувати. Але це за правилами. У реальному житті «постарілого» птаха відправляють на «омолоджуючі» процедури. Після них зовнішній вигляд продукту стає значно кращим, вона виглядає так, немов буквально вчора безтурботно бігала і щипала травичку. Суть цих процедур зводиться до того, що тушку добу вимочує в розчині марганцівки, потім миють і переупаковують. Зрозуміло, що термін придатності на етикетці у неї теж оновлюється.

Якщо ж курці не повезло і на неї так ніхто і не спокусився навіть після всіх цих процедур, птах повертається на додаткову обробку. Її ще раз вимочують, але вже в оцетовому розчині, щоб прибрати трупний дух. Потім вона приправляється спеціями, після чого «покращені» кури прямують знову на фасовку – в набори для барбекю або у відділ «Кури гриль». Головне в цій справі – більше часнику та перчику додати. Вони і смак продукту додадуть, і неприємні аромати заб`ють. Якщо, звичайно, ці запахи не настільки сильні, що їх навіть часник не візьме.

На цьому неприємні сюрпризи від курей гриль, на жаль, не закінчуються. При довгому знаходженні в печі з курей виділяється жир, який під впливом тривалої високотемпературної обробки перетворюється на канцерогени. А оскільки в грилі кури розміщені одна над іншою, то цей самий жир капає на нижнього птаха, насичуючи його шкіру канцерогенами. Але і це ще не все! Шампури, на які нанизують багатостраждальних курочок, миють украй рідко. Тому на них накопичується все той же пережарений, насичений канцерогенами жир.

Забійний маринад Якщо в супермаркетах справи йдуть неважливо, то в рундуках ситуація з курятиною ще гірша. Там не тільки продають продукт, що «підгуляв», але і його походження залишається таємним. Не секрет, що до України імпортується продукція, яку в більшості країн і на поріг би не пустили. Ну який добрий господар віддасть сусідові якісний продукт? Тому нерідко нам привозять курятину, яка вже декілька років пролежала в замороженому вигляді. Вітчизняний м`ясопродукт, принаймні, свіжий. Хоча говорити про те, що ці кури корисні для здоров`я, не можна. Адже вони вирощені все на тих же антибіотиках, які використовуються за кордоном. Їх в корми додають для того, щоб курчата швидше росли, тому «фабричні» кури зростають за 1,5 місяця, тоді як домашні – за 4—6.

Дивуються з безпечності вітчизняних шанувальників страви під назвою «кури гриль» і в Київській організації Союзу споживачів України. Її членам доводилося відвідувати цех по виробництву курей гриль. «Я не знаю, як можна це їсти, – дивується експерт Київської організації Союз споживачів України Сергій Шевчук. – Днями ми провели чергову перевірку. І що побачили? У більшості «точок» курей маринували в звичайній ванні. Причому видно було, що птах ще до ладу не встиг розморозитися, а його вже маринують. Судячи з того, що птахи були такими, що «окам`яніли» від заморожування, ми підозрюємо, що ці кури не один рік провели в морозилці. Були відсутні і ветеринарні свідоцтва, і посвідчення якості, одним словом, все, що могло б підтвердити якість і безпеку продукту.

Сама ванна теж виглядала сумнівно: явно стара, з емаллю, що облупилася.

Курятина під формаліном Якщо в супермаркетах зіпсовану курятину «приправляють» оцтом і марганцівкою, то в рундуках використовують ще й... формалін! Переконатися в цьому нескладно. Варто купити курочку і залишити її в холодильнику на декілька місяців. Якщо за цей час в ній не заведеться різноманітна живність і вона не стане бридко пахнути, значить, має місце формалін. До речі, щоб трупи в анатомах довше зберігалися, їх обробляють саме цим розчином.

Розпізнати маринад з формаліном нескладно. Він має характерний лікарський запах, далекий від аромату перцю і інших приправ. «Якщо формалін потрапить в організм, це може спровокувати запалення слизистих, він вбиває також шкідливу і корисну мікрофлору, викликає загибель нервових клітин, а пізніше може спровокувати необоротні зміни в печінці, нирках і селезінці, – переконує лікар-гастроентеролог однієї з приватних столичних клінік Валентина Сташникова. – Причому серйозно отруїтися можна, навіть якщо людина з`їсть зовсім трохи. Недавно до нас в клініку з сильним отруєнням потрапила годуюча молода мама з малюком. Як з`ясувалося пізніше, вона пригостилася куркою гриль. На щастя, все обійшлося. Хоча ризик летального результату в подібному випадку не виключений».

Компетентно

Максим Папуша, голова Київської організації Союзу споживачів України:

– Не секрет, що деякі нечесні підприємці купують кури, термін реалізації яких прострочений в 2—3 рази. І ці продукти не просто прострочені – навіть свіжі вони не могли похвалитися якістю. Йдеться про імпортну курятину, буквально «напхану» антибіотиками. Розпізнати такого птаха легко: якщо розкрити упаковку, в ніс ударить різкий лікарський запах. Вітчизняного птаха теж підгодовують біодобавками, але в менших кількостях.

Особисто я курятину гриль сам не їм зовсім і іншим не раджу. А якщо вже сильно хочеться, краще піти в хороший гастроном, купити свіжу курочку вітчизняного виробництва і підсмажити удома самому.

novaya.com.ua