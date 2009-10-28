У Швеції 4 людини померли після вакцинації проти грипу A/H1N1

У Швеції почалося розслідування небезпечних побічних наслідків вакцинації проти вірусу грипу A/H1N1 після того, як після щеплення 23 жовтня померли ще двоє людей. Усього внаслідок вакцинації у Швеції вже померло чотири особи.

Від самого вірусу, між тим, померли лише двоє людей, повідомляють «Подробиці» з посиланням на портал The Local.

Про дві смерті інформацію опублікував шведський Департамент з контролю за продукцією у сфері охорони здоров`я. Останніми жертвами стали дві літні жінки. 74-річна жінка з міста Соллефте на півночі країни померла за чотири дні після вакцинації. Жінці було зроблено щеплення, оскільки вона була включена до групи ризику у зв`язку із хворобою серця і легенів. Ще однією жертвою стала 90-річна жінка.

Департамент вже розслідує причини смерті двох раніше щеплених людей, які також входили до групи ризику. Це п`ятдесятирічний чоловік із серйозним захворюванням серця і жінка з гострим захворюванням м`язів.

У Швеції тотальна вакцинація почалася 12 жовтня. Щеплення повинні були пройти від 50 до 70 відсотків населення, а у разі потреби і 80 відсотків. У Швеції було зареєстровано 17 тис. 778 випадків захворювання на грип людей, з них тільки два випадки зі смертельним результатом.