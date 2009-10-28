Князевич: на Тернопільщині, можливо, - вірусна пневмонія

Міністерство охорони здоров’я України не підтверджує наявність вірусу А/H1N1 у Тернопільській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Попередній діагноз – вірусна пневмонія. Експрес-діагностика на предмет захворювання каліфорнійським грипом А/H1N1 не підтверджується», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

За його словами, на сьогодні діагноз «вірусна пневмонія» встановлено попередньо у 95 осіб, з них 25 хворих підпадають під важкий перебіг захворювання, тобто знаходяться на керованому диханні, і стан їхній важкий.

В.КНЯЗЕВИЧ уточнив, що на важку форму вірусної пневмонії захворіли 17 дорослих та 8 дітей.

Міністр також повідомив, що завтра на засіданні уряду виступить з доповіддю про перебіг ситуації у Тернопільській області, а після засідання уряду вирушить до місця події.

Він додав, що сьогодні на Тернопілля відбуде Головний державний санітарний лікар України.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині від невідомого вірусу загинули семеро осіб.