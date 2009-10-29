Здорову людину можна звести з розуму за 15 хвилин

Психологи встановили, що лише 15 хвилин перебування в сенсорній депривації (тобто при повній відсутності зовнішніх подразників) достатньо для того, щоб у людей почалися галюцинації. Свої результати учені опублікували в журналі Journal of Nervous and Mental Disease, а короткий виклад роботи приводить видання Wired.

В рамках дослідження учені поміщали по черзі 19 добровольців у темну звукоізольовану кімнату. Всі учасники експерименту пройшли попередній відбір, метою якого було проаналізувати схильність добровольців до галюцинацій.

Учені вважають, що причиною виникнення подібних тимчасових розладів є відсутність надходження звичного рівня інформації в людський мозок. На це, наприклад, указує загострене почуття нюху.

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